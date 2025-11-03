بررسی عملکرد وزارتخانههای راه و ارشاد در اجرای برنامه هفتم
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از بررسی عملکرد وزارتخانههای «راه و شهرسازی» و «فرهنگ و ارشاد اسلامی» در سال نخست اجرای این برنامه در جلسه این کمیسیون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، عباس قدرتی زوارم، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، درباره جزئیات نشست امروز (دوشنبه ۱۲ آبانماه) کمیسیون برنامه و بودجه با وزرای «راه و شهرسازی و فرهنگ و ارشاد اسلامی» در راستای ارزیابی عملکرد این دو وزارتخانه در اجرای برنامه هفتم اظهار داشت: در ادامه ارائه گزارشهای وزرا در کمیسیون برنامه و بودجه و در راستای عملکرد دستگاهها در اجرای احکام برنامه هفتم، امروز میزبان وزرای راه و شهرسازی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین معاون رئیسجمهور در امور زنان بودیم.
نماینده مردم «شیروان» در مجلس با اشاره به گزارش کمیسیون تخصصی عمران درباره عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای برنامه هفتم توسعه، ادامه داد: در این جلسه، موضوعات مختلفی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. طبیعتاً برخی اختلافنظرها میان معاونت نظارت، مرکز پژوهشها و وزارتخانه در برخی موضوعات وجود داشت که تلاش میشود این اختلافات در مسیر اجرای دقیق قانون برنامه رفع شود.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به ارزیابی مثبت اعضای کمیسیون از عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت امور زنان در اجرای برنامه، گفت: گزارشهای ارائهشده نشان میداد که عملکرد این دو مجموعه نسبتاً قابل قبول بوده است. در حوزه وزارت ارشاد، به موضوعات متنوعی از جمله تولید فیلمهای فاخر، وضعیت سینما و کیفیت محتوایی آثار اشاره شد که نمایانگر حرکت این وزارتخانه در مسیر درست است. در گزارش معاونت امور زنان نیز به شاخصهای گوناگونی از جمله میزان توانمندسازی زنان، حضور مؤثر آنان در عرصههای مختلف و موفقیتهای کسبشده در چارچوب اهداف برنامه هفتم پرداخته شد. مجلس شورای اسلامی قطعاً از برنامههای این معاونت حمایت خواهد کرد، چرا که حمایت از بانوان در کنار مردان یکی از ارکان اصلی نگاه عدالتمحور مجلس است.
وی درباره بررسی عملکرد وزارت راه و شهرسازی نیز گفت: در این حوزه مقرر شد با توجه به گزارش کمیسیون عمران، تغییرات لازم در سنجهها و برنامههای وزارتخانه اعمال شود تا تحقق اهداف قانون برنامه شتاب گیرد. گزارش نهایی این نشستها، شامل جمعبندی ارزیابی کمیسیون از عملکرد وزارتخانهها و معاونتها، روز دوشنبه هفته آینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون مرجع قرائت خواهد شد.