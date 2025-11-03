پخش زنده
حریق در یک منزل مسکونی روستای فرخد مشهد یک کشته و یک مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون عملیات سازمان آتشنشانی مشهد گفت: بلافاصله پس از این حادثه که در یک منزل مسکونی رخ داد آتشنشانان ایستگاه ۴۵ به محل اعزام شدند و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند که در جریان این عملیات، پیکر بیجان یک جوان و یک فرد سالمند که دچار مصدومیت شدید شده بود، کشف و تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل شد.
آتشپاد دوم حسین صالح افزود: علت دقیق این حادثه مرگبار در دست بررسی است.