پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، با هدف معرفی دستاوردها و کاربردهای فناوریهای نوین در حفاظت و مرمت آثار تاریخی، در شانزدهمین نمایشگاه فناوری نانو حضور فعال پیدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی فناوری نانو ایران، بزرگترین رویداد سالانه کشور در عرصه فناوریهای نانو و میکرو، در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران با حضور بیش از ۱۲۰ نهاد گشایش یافت.
این نمایشگاه که از ۱۱ تا ۱۴ آبانماه ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران دایر است ، محلی برای ارائه تازهترین نوآوریها و تبادل دانش میان پژوهشگران، دانشجویان و صنعتگران حوزه فناوری نانو است.
در غرفه پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، متخصصان این مجموعه به معرفی پروژهها و دستاوردهای مرتبط با کاربرد فناوریهای نانو در زمینه انواع مواد آنتی باکتریال، آبگریزها و مواد جاذب اکسیژن و غیره، پرداختند.
بازدیدکنندگان غرفه پژوهشگاه، که عمدتاً از محققان و دانشجویان و دانش آموزان علاقهمند به این حوزه بودند با توضیحات ارائه شده درباره فعالیتهای پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری دریافتند که فناوریهای نوین میتوانند به عنوان ابزاری مفید برای حفاظت از میراث فرهنگی کشور به کار گرفته شوند. این در حالی است که هر فناوری جدید همانطور که میتواند در جایگاه خود بسیار ارزشمند و مفید باشد در عین حال ممکن است عوارض و اثرات جانبی کوتاهمدت و بلندمدت مضری نیز داشته باشد. به همین لحاظ استفاده از هر فناوری جدید یا سنتی در حفاظت از آثار تاریخی مشروط بر انجام مطالعات دقیق و ارزیابی نتایج حاصل است.
به گفتۀ مسئولان غرفه، حضور پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در میان سایر پژوهشگاهها، دانشگاهها و مراکز آزمایشگاهی در این نمایشگاه، ارتباطی سازنده بین بخشهای علمی، صنعتی و فرهنگی ایجاد کرده است.
این رویداد چهار روزه ضمن اینکه زمینهساز تبادل تجربهها و توسعه فناوریهای نو در راستای صیانت از میراث فرهنگی کشور خواهد بود، موجب آشنایی و تعامل بیشتر متخصصان با این پژوهشگاه میشود. در نخستین روز نمایشگاه، غرفه میراث فرهنگی میزبان دانشجویان رشته شیمی از دانشگاههای شهید بهشتی و تهران و جمعی از پژوهشگران علاقهمند بود.