به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول انجمن سینمای جوانان ایران در مشهد گفت: فیلم کوتاه «آناهیتا» به نویسندگی و کارگردانی «داود نجف‌زاده» و با همکاری انجمن سینمای جوان مشهد به جشنواره فیلم مصری آمریکایی (Egyptian American Film Festival) در کشور آمریکا، راه یافت.

سید محمد مداح حسینی افزود: جشنواره فیلم مصری آمریکایی از ۳۱ اکتبر تا سوم نوامبر ۲۰۲۵ (۹ تا ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۴) در شهر نیویورک آمریکا در حال برگزاری است.

وی با بیان این که فیلم «آناهیتا» از تولیدات انجمن سینمای جوانان مشهد است، اضافه کرد: این فیلم روایتگر پسربچه‌ای است که مادرش را در دریاچه پشت سد از دست می‌دهد و تصمیم می‌گیرد از آب انتقام بگیرد.

مسئول انجمن سینمای جوانان ایران در مشهد اظهار کرد: فیلم آناهیتا برگزیده شورای تخصصی بررسی طرح‌ها و فیلمنامه‌های کوتاه (پیچینگ) جشنواره فیلم کوتاه تهران ۱۴۰۱ است که پیش از این در چند جشنواره بین‌المللی از جمله، «جشنواره بین‌المللی فیلم کودکان و نوجوانان اصفهان ۱۴۰۳» و «جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودک و نوجوان لاکنو هندوستان CMS Lucknow ۲۰۲۵))»، در بخش مسابقه حضور داشته و رقابت کرده است.

مداح حسینی گفت: «فربد شهیدی و امیر بهنام‌فر» به عنوان بازیگر در این فیلم ایفای نقش کردند.

وی افزود: «رضا عزیزفرخانی» به عنوان مدیر فیلم‌برداری، «غزل ذوقی‌نیا» دستیار کارگردان و برنامه‌ریز، «عماد خدابخش» سرپرست تدوین، «حسن بلالی» صدابردار، «رضا محمدپور» طراح صحنه، «مهنوش جوادی» طراح لباس، «مهدی خانزاده» طراح و اجرای گریم و «علی عظیم‌زاده» به عنوان مجری طرح از دیگر عوامل این فیلم کوتاه هستند.