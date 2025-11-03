پخش زنده
خیران مدرسه ساز استان اصفهان، سه هزار میلیارد تومان برای توسعه طرحهای آموزشی هزینه کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل نوسازی وتجهیز مدارس استان اصفهان گفت:استان اصفهان با فعالیت گسترده مجمع خیران مدرسهساز، نقشی حیاتی در گسترش و تجهیز فضاهای آموزشی ایفا کرده و در میان استانهای کشورجایگاهی پیشتازدارد.
فتحی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش نقش مؤثر و بنیادین در توسعه کشور دارد، افزود: هر کشور در مسیر توسعه، بدون تردید به آموزش و پرورش توجه ویژهای دارد و در استان اصفهان، مجمع خیران مدرسهساز نقشی حیاتی در تأمین فضاهای آموزشی ایفا کرده و جز استانهای پیشتاز کشور در این زمینه بوده است.
وی با اشاره به این که همه اقدامات خیران با انگیزههای انساندوستانه اجرا شده است، ادامه داد: هدف ما درآموزش و پرورش، فراهم کردن فرصتهای برابر برای همه دانش آموزان، بدون در نظر گرفتن محل زندگی یا شرایط اقتصادی آنها است.
رئیس مجمع خیران مدرسهساز استان اصفهان هم با اشاره به عملکرد خیران در نیمه نخست امسال گفت: خیران در این مدت، با اختصاص سه هزار میلیارد تومان برای مدرسه سازی در استان، ۷۰ درصد از تعهدات سال گذشته را به نتیجه رساندند.