به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، ساخت طرح آبرسانی به محله محمدآباد شهرستان مرودشت در راستای اجرای طرح صلح آبی کویکا ، با هدف تأمین آب آشامیدنی سالم و پایدار، ارتقای سطح بهداشت عمومی و کاهش آسیب‌پذیری جوامع محلی در برابر بحران‌های آبی آغاز شد.

طرح صلح آبی کویکا به‌عنوان یکی از طرح‌های مشترک جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و آژانس همکاری بین‌المللی کره‌جنوبی KOICA با رویکرد بشردوستانه در استان فارس در حال اجرا است.

اجرای طرح آبرسانی محمدآباد شهرستان مرودشت اقدامی موثر و ارزشمند در مسیر توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این منطقه به‌شمار می‌رود.