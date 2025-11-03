پخش زنده
طرح آبرسانی به محله محمدآباد مرودشت در راستای طرح صلح آبی کویکا آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، ساخت طرح آبرسانی به محله محمدآباد شهرستان مرودشت در راستای اجرای طرح صلح آبی کویکا ، با هدف تأمین آب آشامیدنی سالم و پایدار، ارتقای سطح بهداشت عمومی و کاهش آسیبپذیری جوامع محلی در برابر بحرانهای آبی آغاز شد.
طرح صلح آبی کویکا بهعنوان یکی از طرحهای مشترک جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران و آژانس همکاری بینالمللی کرهجنوبی KOICA با رویکرد بشردوستانه در استان فارس در حال اجرا است.
اجرای طرح آبرسانی محمدآباد شهرستان مرودشت اقدامی موثر و ارزشمند در مسیر توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این منطقه بهشمار میرود.