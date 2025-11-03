پخش زنده
پرچم گنبد مطهر امام رضا (ع) به نشانه عزای حضرت زهرا (س) تعویض شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، هم زمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، پرچم گنبد منور و پوش ضریح مطهر امام رضا (ع)، با حضور جمعی از خادمان حرم مطهر رضوی و زائران و مجاوران، به منظور ادای احترام و بزرگداشت مقام والای حضرت فاطمه (س)، تعویض شد و همه صحن و سرا، گلدستهها و سقاخانه حرم مطهر رضوی نیز با پرچمها و کتیبههای منقش به نام مبارک حضرت فاطمه زهرا (س)، سیاهپوش شدند.
ویژه برنامه شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) نیز امشب به همت معاونت تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی با حضور عزاداران فاطمی، در حرم مطهر رضوی، برگزار میشود.
این ویژهبرنامه امشب دوازدهم آبان، مصادف با شب شهادتام الائمه، حضرت زهرای مرضیه بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا، در رواق امام خمینی (ره)، میزبان عزاداران فاطمی است.
این مراسم عزاداری با قرائت زیارت شریف امینالله و مرثیهسرایی و ذکر مصیبت حضرت فاطمه (س) ، با نوای مسعود پیرایش آغاز شد و با سخنرانی حجتالاسلام سید اسماعیل حاتمی با موضوع فضایل و مناقب حضرت زهرا (س)، ادامه دارد
در ادامه مراسم، عزاداری با نوحهسرایی مداح و ذاکر دلسوخته اهلبیت (ع)، حاج محمود کریمی ادامه پیدا میکند و همچنین حاضران در این مراسم برای دقایقی میهمان مرثیهسرایی و روضهخوانی مداحان و ذاکران آل الله، هادی الهی و امیر عارف، میشوند.
پایانبخش این مراسم قرائت حدیث کسا با نوای کاظم غلامشاهی، خواهد بود.