طرح روشنایی پل شهدای گرگاب با اعتبار حدود سه میلیارد تومان تا پایان سال به بهره برداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای اصفهان در نشست مشترک با حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار با بیان اینکه این اعتبار از محل بندالف شهرداریها تامین خواهد شد گفت: آسفالت زیرگذار میمه هم تا پایان این ماه اجرا میشود.
فرزاد دادخواه همچنین ابراز امیدواری کرد: با تامین ۱۰ میلیارد تومان اعتبار، ساماندهی تقاطع علویجه، کاشان وشاهین شهر تا دو ماه آینده تکمیل خواهد شود.