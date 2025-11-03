پخش زنده
معاون حل اختلاف دادگستری استان: ۳۹ زندانی در نتیجه تلاش شورای حل اختلاف ویژه زندانهای استان یزد آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، علیرضا حسین بیگی از استقرار ۶ شعبه تخصصی شورای حل اختلاف در زندانهای استان یزد خبر داد و گفت: کارکنان شورای حل اختلاف ویژه زندانیان با تلاش مستمر و جدیت، نقش مؤثری در آزادسازی زندانیان و رسیدگی به پروندههای قصاص ایفا کردهاند.
وی افزود: در مهرماه سال جاری، درصد سازش پروندههای شعب شورای حل اختلاف زندان به ۸۶ درصد رسیده که نشاندهنده همت و تلاش بیوقفه این کارکنان است. همچنین در مهرماه سال جاری ۳۹ نفر از زندانیان استان با تلاش اعضای این شعب آزاد شده و به کانون خانواده بازگشتهاند.
معاون حل اختلاف استان با اشاره به بهرهگیری از ظرفیت صلحیاران تصریح کرد: این افراد با تلاش و پیگیری مستمر، نقش مهمی در آزادسازی زندانیان و ایجاد صلح و سازش در پروندهها ایفا میکنند.