به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آیت الله سید محمد علی موسوی جزایری در این پیام گفت: ارتحال ملکوتی عالم عامل و فاضل، آیت الله حاج سید طیب موسوی (قدّس سرّه)، که قریب هفت دهه متمادی قرین رفاقت و مصاحبت اینجانب بودند، مراتب تأسف عمیق خود را ابراز می‌دارم.

وی افزود: در طول این مدت طولانی، ایشان همواره به عنوان الگویی برجسته در ورع، تقوا، خشوع در عبادت و التزام کامل به فرائض و نوافل، بویژه ادای نماز شب و تهجد، و همچنین تلاش خالصانه در خدمت‌رسانی به نیازمندان و رفع حوائج مؤمنین شناخته می‌شدند.

زعیم حوزه‌های علمیه خوزستان بیان کرد: از جمله برجسته‌ترین میراث ماندگارشان، تأسیس مدارس علمیه، تربیت نفوس مستعد طلاب، و خدمتگزاری مخلصانه به منبر شریف حسینی و ارشاد مردم با مواعظ شفابخش ایشان بود. بالجمله، ایشان مصداق کامل علماء ربانی عامل بودند.

آیت الله موسوی جزایری گفت: از درگاه ایزد منان مسئلت دارم که روح پاک ایشان را غریق رحمت واسعه خویش گردانیده و در عالی‌ترین درجات جنان جای دهند؛ و با أجداد طاهرینش محشور سازند؛ و به کلیه بازماندگان مکرم و فرزندان شریف‌شان صبر جمیل، سلوان، اجر و غفران عطا فرماید.