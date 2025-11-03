به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس مسوول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به نفوذ و ماندگاری توده هوای سرد به استان گفت: غبار صبحگاهی و آلودگی هوا تا پایان هفته پدیده غالب مناطق مرکزی استان است.

حجت‌الله علی‌عسگریان افزود: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان می‌دهد، همچنان تا پایان هفته جو پایداری در اغلب مناطق استان حاکم است.

وی ادامه داد: پدیده غالب در این مدت غبار صبحگاهی است و احتمال افزایش غلظت آلاینده‌ها در مناطق مرکزی و پرجمعیت استان خواهد بود.

علی عسگریان گفت: در روز‌های سه شنبه و چهارشنبه روند کاهش دما در بیشتر نقاط استان ادامه دارد و تا پایان هفته ماندگاری هوای سرد در استان پیش بینی می‌شود.

وی افزود: امروز شهر اصفهان با بیشینه دمای ۲۷ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان است.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان ادامه داد: ایستگاه بویین میاندشت هم با دمای ۶ درجه سلسیوس زیر صفر سردترین نقطه استان پیش‌بینی می‌شود.