به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آیین بزرگداشت این پژوهشگر برجسته حوزه مقاومت و فلسطین‌شناسی با حضور جمعی از اندیشمندان، پژوهشگران، فعالان فرهنگی و علاقه‌مندان به اندیشه مقاومت برگزار شد.

در این آیین، چهره‌هایی، چون ناصر ابوشریف، نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران، دکتر حسین رویوران، کارشناس مسائل منطقه، و دکتر مجید صفاتاج، پژوهشگر حوزه روابط بین‌الملل، به ایراد سخنرانی پرداختند و ابعاد مختلف اندیشه مقاومت در آثار استاد رحمانی را مورد بررسی قرار دادند.

همچنین مبین اردستانی و علیرضا قزوه شاعران پیشکسوت و انقلابی، با قرائت اشعاری در ستایش فلسطین و مقاومت و اشعاری در وصف حضرت فاطمه زهرا (س) به مناسبت ایام فاطمیه، فضای مراسم را با شور همراه کردند.

نیلی رییس انجمن ناشران انقلاب اسلامی گفت: این مراسم فرصتی برای پاسداشت دهه‌ها تلاش علمی و فرهنگی شمس الدین رحمانی در تبیین مبانی بیداری اسلامی و آرمان فلسطین است.

وی افزود: حضور نسل جوان، پژوهشگران و علاقه‌مندان در این مراسم، ادای دینی به اندیشه‌های اصیل مقاومت و تلاشی برای احیای میراث فکری استاد رحمانی است.

وی گفت: میراثی که از استاد رحمانی مانده است، الهام‌بخش حرکت‌های فرهنگی و علمی در مسیر آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی است.

شمس‌الدین رحمانی، متولد ۱۳۲۴ در تهران، از پیشگامان مطالعات فلسطین و صهیونیسم‌شناسی در ایران به‌شمار می‌رود.

«فرهنگ و زبان»، «لولای سه قاره»، «نظم نوین جهانی»، «جنایات جهانی»، «ماهیت سازمان ملل»، «خفاش و شب» و «پانصد و پنجاه و پنج» از جمله اثار این پژوهشگر، محقق و نویسنده است.