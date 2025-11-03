پخش زنده
بیش از ۱۰ هزار بسته پوشینه ویژه سالمندان زیر پوشش کمیته امداد استان اصفهان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) اصفهان گفت: در راستای اجرای طرحهای سلامت محور و با هدف حفظ کرامت انسانی سالمندان و بیماران زمینگیر، ده هزار و ۳۰۲ بسته پوشینه ویژه سالمندان زیر پوشش کمیته امداد استان اصفهان به ارزش بیش از ۲ میلیارد و ۷۲۶ میلیون تومان بین مددجویان توزیع شد.
هادی بنایی افزود: کمیته امداد با شناسایی نیازهای ضروری این گروه، در تلاش است ،خدمات خود را از حمایت معیشتی، به حمایتهای بهداشتی و مراقبتی توسعه دهد.
وی پیوستگی این حمایتها را از اولویتهای اصلی در سال جاری عنوان کرد و ادامه داد: این بستهها مناسب با وضعیت جسمانی مددجویان در دو سایز بزرگ و متوسط تهیه و در اختیار آنان قرار گرفته است.
بنایی با شاره به اینکه برای بهرهمندی سالمندان و بیماران زمینگیر از ظرفیت صندوق بیماران خاص و صعبالعلاج تلاش بیشتری میشود، تا بخشی از هزینههای مربوط به پوشینه و ملزومات بهداشتی از این محل پرداخت شود، افزود: بر اساس ضوابط این صندوق، ماهیانه مبلغ دو میلیون تومان برای فاکتورهای پوشینه قابلپرداخت است که بخشی از بار مالی خانوادههای نیازمند را کاهش میدهد.
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان اصفهان افزود: این نهاد با رویکرد توانمندسازی و ارتقای کیفیت زندگی مددجویان، برنامههای حمایتی خود را بهویژه در حوزه سلامت سالمندان و بیماران زمینگیر دنبال میکند تا با همکاری سایر دستگاهها و مشارکت خیران، خدمات جامعتری به این قشر ارائه شود.