۱۳ آبان، نماد اتحاد و انسجام ملت ایران در مقابل توطئه‌های شوم استکبار جهانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر حوزه علمیه احناف تایباد گفت: افزود: راهپیمایی ۱۳ آبان تقویت حس همگرایی، هم افزایی، انسجام و وحدت درمقابل ظالمان و مستکبران را در بین ملت ایران بیشتر خواهد کرد.

مولوی سید ابراهیم فاضلی ادامه داد: در این برهه حساس آمریکا و اسراییل از یکدلی ملت ایران به هراس آمده‌اند و دسیسه های‌شان تاکنون راه به جایی نبرده است.

وی اظهار کرد: ملت ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آمریکا و اسراییل برعلیه ایران نشان دادند که تحت هر شرایطی پای آرمان‌های این نظام و انقلاب ایستاده‌اند.

مدیر حوزه علمیه احناف تایباد بیان کرد: امروز شاهد فشار‌های استکبار جهانی علیه ایران هستیم و در دوران انقلاب این قبیل حرکات را تجربه کردیم، اما ما روز ۱۳ آبان با حضور گسترده نشان خواهیم داد که همچنان بر راه خود استواریم.

فاضلی اضافه کرد: همه اقوام و مذاهب، اقشار مختلف مردم ایران در راهپیمایی ۱۳ آبان یک بار دیگر به جهانیان نشان می‌دهند که اجازه نخواهند داد خدشه‌ای به آب و خاک این کشور از سوی دشمن وارد شود.

روز ۱۳ آبان که در تقویم به عنوان روز مبارزه با استکبار نامگذاری شده یادآور سه واقعه مهم در تاریخ معاصر ایران است، تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در ۱۳ آبان ۱۳۴۳، ۱۳ آبان ۱۳۵۷ که روز دانش‌آموز نام گرفت و تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ عنوان این سه واقعه تاریخی است.