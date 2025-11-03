پخش زنده
شهروند خبرنگار ما از اینکه نیروهای خدماتی مهرآفرین آموزش و پرورش از سال ۹۱ تاکنون تعیین تکلیف نشدهاند گلایهمند است.
به گزارش شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، یکی از راههای تامین معلم در آموزش و پرورش از طریق بکارگیری نیروهای خریدخدمات میباشد، اما نیروهای که تاکنون جذب شدهاند هنوز تعیین تکلیف نشدهاند.
پیام شهروند خبرنگار ما:
با سلام؛
نیروی خدماتی مهرآفرین آموزش و پرورش هستم که در استان محروم چهارمحال و بختیاری کار میکنم، در سال ۹۱ برای ما حکم پیمانی زده شد ولی متاسفانه دیگر تاکنون هیچ حکمی مبنی بر اعمال مدرک تحصیلی و همچنین تغییر حکم کارگزینی از پیمانی به رسمی قطعی برای ما صادر نشده است.
با پیگیرییهایی که انجام دادیم متوجه شدیم که این تغییر وضعیت را به خود استانها واگذار کردهاند ولی متاسفانه استان نیز اذعان میدارد که برای ما بخشنامهای مبنی بر تغییر حکم از سوی وزارتخانه نیامده است، این درحالی است که تاکنون شماره مستخدمی نیز برای ما نزدهاند.
طبق گفته اداره کل آموزش و پرورش استان این بلاتکلیفی مربوط به وزارتخانه میباشد.
اینجانب از طرف خود و جمع زیادی از همکاران خدماتی تقاضامندیم سازمان صدا و سیما یگیریهای لازم را از وزارتخانه آموزش و پرورش انجام دهد تا شاید بنا به دستور وزیر اقدام موثری برای ما نیروهای خدماتی حاصل شود تا بعد از گذشت نزدیک ۱۴ سال بتوانیم از پیمانی به رسمی قطعی تبدیل وضعیت شویم.
با سپاس فراوان جمعی از نیروهای خدماتی استان چهارمحال و بختیاری