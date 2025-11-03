فرماندهان نیروی هوایی ایران و بلاروس طی دیدار در مینسک، ضمن بررسی اوضاع روابط دوجانبه، راهکار‌هایی برای تعمیق همکاری‌ها در حوزه‌های نیروی هوایی و پدافند هوایی مطرح کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزارت دفاع بلاروس اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس روز دوشنبه و در جریان دیدار هیئت نظامی ایران از مینسک، زمینه‌های جدیدی را برای توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه هوافضا و پدافند هوایی شناسایی کرده‌اند.

دیدارهای مقامات نظامی ایران و بلاروس که تا ۵ نوامبر ادامه می‌یابد، با ملاقات میان سرتیپ «آندری لوکیانوویچ» فرمانده نیرو‌های هوایی و پدافند ارتش بلاروس و امیر سرتیپ خلبان «حمید واحدی» فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.

طبق گزارش خبرگزاری بلاروس، طرفین در این نشست ضمن بررسی وضعیت روابط دوجانبه، راهکار‌هایی برای تعمیق همکاری‌ها در حوزه‌های تخصصی نیروی هوایی و پدافند هوایی مطرح کردند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، هیئت ایرانی از آکادمی نظامی بلاروس و یگان‌های نیروی هوایی این کشور بازدید خواهد کرد و با آخرین تجهیزات جنگ الکترونیک آشنا خواهد شد.