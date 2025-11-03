پخش زنده
مجتمع فروکروم جغتای در سبزوار با ثبت افزایش ۱۰ درصدی تولید در ۷ ماه اول سال ۱۴۰۴ توانست ۱۳ هزار و ۲۰۴ تن فروکروم تولید کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) این میزان تولید در مدت مشابه پارسال که ۱۲ هزار و ۲۴ تن بود، رشد ۱۰ درصدی نشان میدهد. این نصاب با وجود چالشهای مصرف انرژی و محدودیتهای برق، دستاورد مهمی برای این مجتمع به شمار میرود.
در مهرماه امسال، تولید فروکروم این مجتمع با ثبت ۲۵۹۴ تن به صورت خاصی افزایش یافته که در مقایسه با مهر پارسال (۸۹۶ تن) رشد خیرهکننده ۱۹۰ درصدی را ثبت کرده است. این افزایش ناشی از بهبود فرآیندهای تولید و بهرهوری بیشتر در مجموعه است.
فروکروم که از سنگ کرومیت تولید میشود، نقش بسیار مهمی در ساخت فولادهای خاص مانند فولادهای ضدزنگ، مقاوم به حرارت و ضدسایش دارد؛ بنابراین افزایش تولید آن میتواند به بهبود کیفیت محصولات فولادی و توسعه صنایع وابسته کمک شایانی کند.