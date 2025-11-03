به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به مناسبت فرا رسیدن هفته فرهنگ عمومی، برنامه «تهران ۲۰»، امشب به بررسی مهمترین چالش‌های فرهنگی کشور می‌پردازد.

«محمد چکشیان»، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و «قادر آشنا»، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی، امشب در برنامه موانع فرهنگی تولید، مؤلفه‌های فرهنگ کار، چالش اصلی فرهنگ کشور و ... را بررسی خواهند کرد.

همچنین در بخش تلفنی برنامه نیز «مصطفی رستمی»، رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان، در خصوص تمهیدات برگزاری این مراسم گفت‌و‌گو خواهد کرد.

پخش مجموعه پلیسی «شش چهار»

مجموعه داستانی «شش چهار» در گونه‌ جنایی و هیجان‌انگیز، محصول ۲۰۲۳ انگلستان، از شبکه تهران پخش می‌شود.

این مجموعه به کارگردانی «بِن اِی. ویلیامز» و با بازیگرانی، چون «کریس اونیل»، «وینت رابینسون» و «ریچارد کایل»، تاکنون موفق به کسب ۲۴ جایزه معتبر و ۱۱ نامزدی در جشنواره‌های بین‌المللی شده است.

در این مجموعه، یک کارآگاه پلیس به همراه همسرش ـ که مأمور سابق است ـ پس از ناپدید شدن دختر نوجوانشان، در مسیر تحقیقات با شبکه‌ای از فساد، خیانت و پنهان‌کاری در نهاد‌های قدرت روبه‌رو می‌شوند.

مجموعه «شش چهار» هر هفته، روز‌های چهارشنبه تا جمعه، ساعت ۲۳ از شبکه تهران پخش می‌شود.