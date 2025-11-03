به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دیدار تیم‌های فوتبال بانوان فولاد مبارکه سپاهان و ملوان بندرانزلی در هفته هفتم لیگ برتر عصر امروز در ورزشگاه قدس کارگران اصفهان برگزار شد.

سپاهان که پیش از شروع این دیدار با سه برد وسه شکست در رده چهارم جدول قرار گرفته بود، به مصاف ملوانی رفت که ۲ برد، ۲ تساوی و ۲ شکست در کارنامه ثبت کرده و در جایگاه پنجم ایستاده بود.

فاطمه براتی، الهام فرهمند، زهرا معصومی، فاطمه مردانی، افسانه اقبال، زهرا پورحیدر، معصومه همتی، الهه عباسی، هانیه علیمردانی، نگین نقدی و نرگس سبکتکین ۱۱ بازیکن ابتدایی بیان محمودی در تیم سپاهان بودند.

در سمت مقابل زهره کودایی، صبا شاکری، مونا ثریابین، سارا قمی، یسنا جعفرنیا، پروین فرهادی‌خواه، زهرا خضری، فروغ موری، فاطمه شکری، فهیمه ارزانی و مهناز شاهمرادی بازیکنان فاطمه نوری در تیم ملوان بودند.

در همان ۱۰ دقیقه ابتدایی دروازه تیم سپاهان گشوده شد و نیمه نخست با برتری یک بر صفر ملوان خاتمه یافت.

در نیمه دوم، تلاش‌های نماینده اصفهان برای جبران نتیجه به ثمر نرسید، تا ملوانی‌ها یک بار دیگر به گل برسند و با حساب ۲ بر صفر برنده این مسابقه شوند.

تیم فوتبال سپاهان در هفته هشتم لیگ برتر بانوان یکشنبه ۱۸ آبان مهمان تیم ایساتیس کران فارس خواهد بود.