به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فسا از کشت چغندرقند پاییزه در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود در سال زراعی جاری حدود ۲۰۰ هکتار از اراضی به کشت چغندر قند اختصاص یابد.

سعید شیروانی دوست با بیان اینکه کشت این محصول از نیمه دوم مهر آغاز شده است و تا اواخر آبان‌ ادامه دارد، گفت: مهم‌ترین ارقام کشت شده در شهرستان شامل ونجلیس، سنتینل، مونوتونو، آکازیا و لوانته است.

این مقام مسئول با اشاره به اهمیت چغندرقند به‌عنوان یکی از محصولات مهم صنعتی و دارای ارزش اقتصادی بالا در منطقه، بیان کرد: برنامه‌ریزی لازم برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز از جمله بذر، کود و ماشین‌آلات انجام شده و کارشناسان پهنه نیز در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت به کشاورزان خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌دهند.

شیروانی دوست اضافه کرد: توسعه کشت چغندرقند پاییزه علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف آب، به افزایش درآمد بهره‌برداران و پایداری تولید در بخش کشاورزی شهرستان کمک می‌کند.