باغداران نسبت به جمع آوری محصولات کشاورزی باقی مانده خود از جمله انگور و انار در اسرع وقت اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با توجه به اعلام سازمان هواشناسی مبنی بر کاهش دما و احتمال ثبت سرمای زیر صفر درجه سانتیگراد، باغداران و گلخانه داران هشدار سرمازدگی محصولات کشاورزی را جدی بگیرند.
مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به صدور هشدار هواشناسی مبنی بر کاهش محسوس دما گفت: باغداران نسبت به جمع آوری محصولات کشاورزی باقی مانده خود از جمله انگور و انار در اسرع وقت اقدام نموده و هشدارها را جدی بگیرند.
احمد اسدی به گلخانه داران هم توصیه کرد نسبت به آزمایش سیستمهای گرمایشی خود اقدام و در صورت نیاز به تعمیر و یا اصلاح و در صورت آسیب دیدگی پوشش گلخانه خود اقدام کنند تا از خطر سرمازدگی در اَمان باشد.