به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان، خانواده‌های معظم شاهد، فرهنگیان، دانش آموزان و قشر‌های مختلف مردم برگزار شد، امام جمعه شادگان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والا مقام گفت:ما امروز به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و خون شهدا در جایگاهی قرار داریم که پیام مبارزه با استکبار جهانی، به یک گفتمان جهانی تبدیل شده است.

حجت الاسلام پور موسوی افزود: برگزاری یادواره شهدای دانش آموز فرصتی است تا بار دیگر راه و رسم شهیدان را یادآوری کنیم و از مقام شامخ آنان تجلیل به‌عمل آوریم.

🔹در پایان این مراسم از خانواده‌های معظم شهدای دانش‌آموز شادگان با اهدای لوح تقدیر شد.