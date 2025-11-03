پخش زنده
همزمان با گرامیداشت هفته بسیج دانشآموزی، مراسم یادواره ۲۴ شهید دانشآموز شهرستان شادگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان، خانوادههای معظم شاهد، فرهنگیان، دانش آموزان و قشرهای مختلف مردم برگزار شد، امام جمعه شادگان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والا مقام گفت:ما امروز به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و خون شهدا در جایگاهی قرار داریم که پیام مبارزه با استکبار جهانی، به یک گفتمان جهانی تبدیل شده است.
حجت الاسلام پور موسوی افزود: برگزاری یادواره شهدای دانش آموز فرصتی است تا بار دیگر راه و رسم شهیدان را یادآوری کنیم و از مقام شامخ آنان تجلیل بهعمل آوریم.
🔹در پایان این مراسم از خانوادههای معظم شهدای دانشآموز شادگان با اهدای لوح تقدیر شد.