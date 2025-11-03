به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حجت الاسلام والمسلمین قلی زاده سرپرست معاونت قضائی رئیس کل دادگستری در مرکز حل اختلاف استان آذربایجان غربی با اعلام این خبر گفت: پویش «به حرمت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میبخشم» با هدف ترویج و اشاعه فرهنگ ایثار و گذشت و صلح و سازش در دعاوی و اختلافات با تاسی ازسیره نبوی ائمه معصومین علیهم السلام و به ویژه دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها با استفاده از ظرفیت مشارکت‌های مردمی و به منظور سازش در پرونده‌های قصاص نفس، آزادی زندانیان و سازش نزاع‌های قومی، طایفه‌ای و... به مناسبت ایام شهادت این بانوی گرامی در ایام فاطمیه برگزار می‌گردد.

حجت الاسلام والمسلمین قلی زاده با اشاره به تجربه خوب برگزاری پویش‌های فرهنگی صلح و سازش طی سنوات گذشته در استان، چنین پویش‌های فرهنگی که به تاسی از شخصیت‌های بزرگ و معنوی برگزار می‌شود را موجب اعتلای فرهنگ صلح، بخشش و رضایت در بین آحاد جامعه و ارتقاء میزان صلح و سازش در پرونده‌ها دانستند.

سرپرست معاونت قضائی رئیس کل دادگستری در مرکز حل اختلاف استان آذربایجان غربی در ادامه ضمن تاکید بر بهره گیری از ظرفیت چهره‌های مشهور و متنفذ اجتماعی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی و ... در جهت برگزاری هرچه بهتر این پویش، اظهار امیدواری نمود اعضا و کارکنان شورا‌های حل اختلاف، صلح یاران هسته‌های جهادی بخشایش و مددکاری زندان و فعالان حوزه رسانه و صلح و سازش با عزمی جدی و تلاشی مضاعف در این خصوص، نسبت به اطلاع رسانی پویش و ایجاد صلح و سازش در دعاوی و اختلافات اقدام نمایند.