راهپیمایی ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در رشت، در ۲ مسیر برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان اعلام کرد: راهپیمایی ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در رشت در ۲ مسیر برگزار میشود که عبارتند از:
مسیر شماره یک: «میدان پاسداران، میدان فرهنگ، خیابان امام خمینی، پیادهراه فرهنگی شهدای ذهاب، شهرداری رشت»
و مسیر شماره دو: «ورزشگاه شهید عضدی، بلوار نامجو، خیابان پرستار، میدان فرهنگ، پیادهراه فرهنگی شهدای ذهاب».
امسال راهپیمایی ۱۳ آبان ساعت ۹ صبح فردا سه شنبه در ۶۱ شهر و دهستان گیلان برگزار خواهد شد.
امسال سخنران مراسم ۱۳ آبان در رشت، حمیدرضا حاجی بابایی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
پلیس راهور گیلان هم امروز اعلام کرد: از ساعت ۲۲ امشب محدودیتهای ترافیکی تردد و پارک خودرو در حاشیه خیابانهای مسیرهای برگزاری راهپیمایی اعمال خواهد شد.