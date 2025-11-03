به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان اعلام کرد: راهپیمایی ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در رشت در ۲ مسیر برگزار می‌شود که عبارتند از:

مسیر شماره یک: «میدان پاسداران، میدان فرهنگ، خیابان امام خمینی، پیاده‌راه فرهنگی شهدای ذهاب، شهرداری رشت»

و مسیر شماره دو: «ورزشگاه شهید عضدی، بلوار نامجو، خیابان پرستار، میدان فرهنگ، پیاده‌راه فرهنگی شهدای ذهاب».

امسال راهپیمایی ۱۳ آبان ساعت ۹ صبح فردا سه شنبه در ۶۱ شهر و دهستان گیلان برگزار خواهد شد.

امسال سخنران مراسم ۱۳ آبان در رشت، حمیدرضا حاجی بابایی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

پلیس راهور گیلان هم امروز اعلام کرد: از ساعت ۲۲ امشب محدودیت‌های ترافیکی تردد و پارک خودرو در حاشیه خیابان‌های مسیر‌های برگزاری راهپیمایی اعمال خواهد شد.