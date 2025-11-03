به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی در این آیین با اشاره به این که در امتداد موفقیت‌های ایران اسلامی باید به نخبه پروری توجه کرد گفت: همچنان که دشمنان با جنگ ترکیبی بر علیه ملت بزرگ ایران اقدام می‌کند باید با توکل بر خداوند و با جنگ ترکیبی در برابر آنها ایستادگی کرد.

سردار سرتیپ دوم محمد حسین رجبی تحصیل، تهذیب و ورزش را سه نکته مورد تاکید رهبر معظم انقلاب خطاب به دانش آموزان عنوان کرد و افزود: اگر بخواهیم کار‌های بزرگی را انجام دهیم حتما باید در حوزه علم آموزی جز بهترین‌ها باشیم تا بتوانیم در حوزه‌های مختلف به پیشرفت کشور کمک کنیم.

او ادامه داد: جنگ شناختی دشمنان برای تخریب اراده نوجوانان و‌جوانان و غیر واقعی نشان دادن واقعیت‌های اقتدار و عزت ایران اسلامی است که باید در این خصوص قدرت تشخیص داشته باشیم که این مهم با افزایش علم و آگاهی امکان پذیر است.

علی اکبر صمیمی مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی نیز در این آیین با اشاره به این که ۵۴ دانش آموز در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ به دست دژخیمان رژیم شاهنشاهی به شهادت رسیدند گفت: تبعید امام به ترکیه و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا دیگر وقایع مهم روز ۱۳ آبان روز ملی استکبار ستیزی است.

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی آذربایجان غربی نیز در این آیین گفت: بسیج دانش آموزی آذربایجان غربی ۲۹ حوزه دانش آموزی و ۱ هزار و‌۴۰۰ واحد بسیج دانش آموزی در مدارس دارد که با ۶۰۰ هزار عضو فعالیت خود را در حوزه‌های مختلف فرهنگی و تربیتی انجام می‌دهد.

جهانگیر اسلام پرست افزود: در راستای برگزاری کنگره ۱۲ هزار شهید آذربایجان غربی بیش از ۴۲۷ یادواره دانش آموزی در مدارس شهرستان‌های استان اجرا شده است