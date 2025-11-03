به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این همایش با هدف بررسی تازه‌ترین تجربیات و دستاورد‌های علمی درمان ناباروری مردان برگزار شد و اورولوژی مردان و روان‌شناسی خانواده از محور‌های اصلی این همایش بود.

مدیر پژوهشکده علوم تولید مثل یزد با اشاره به پیشرفت‌های چشمگیر کشور در درمان ناباروری گفت: از آنجا که حدود نیمی از مشکلات ناباروری در خانواده‌ها مربوط به مردان است از متخصصان حوزه‌های ایمونولوژی، ژنتیک و نیز جمعی از پزشکان عمومی در این همایش دعوت بعمل آمد.

دکتر علی محمد عبدلی ابراز امیدواری کرد که با استمرار اشتراک دستاورد‌های علمی و موفقیت‌های به‌دست‌آمده در این حوزه، گامی مؤثر در راستای افزایش جمعیت و تحقق آرزوی خانواده‌های بدون فرزند برداشته شود.