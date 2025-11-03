در آستانه ۱۳ آبان؛
دعوت استاندار از مردم استان برای شرکت در راهپیمایی ۱۳ آبان
استاندار کهگیلویه و بویراحمد از مردم استان برای شرکت در راهپیمایی ۱۳ آبان دعوت کرد.
استاندار این استان در پیامی ضمن گرامیداشت فرارسیدن یوم الله ۱۳ آبان از مردم انقلابی کهگیلویه و بویراحمد برای حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان روز ملی استکبار ستیزی دعوت کرد.
در پیام یداله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد آمده است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
سیزدهم آبانماه، روزی است که تاریخ، صدای ایستادگی ملت ایران را با شکوهی جاودانه ثبت کرده است؛ روزی که شعلههای آگاهی، غیرت و ایمان، پردههای سلطه را درید و ارادهای ملی، مسیر عزت را برگزید.
مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در تبیین عظمت این روز فرمودهاند:
«سیزدهم آبان، روز افشای چهرهٔ واقعی آمریکا است؛ روزی که ملت ایران نشان داد میتواند در برابر قدرتهای زورگو بایستد و آنها را به عقبنشینی وادار کند.»
در این روز بزرگ، خاطرهٔ تبعید امام امت، خون پاک دانشآموزان شهید، و خروش جوانان انقلابی در تسخیر لانهٔ جاسوسی، همچون سه رکن استوار، بنای مقاومت را استحکام بخشیدهاند.
مردم شریف، آگاه و انقلابی استان کهگیلویه و بویراحمد
با ایمان به آرمانهای بلند انقلاب اسلامی، با دلهایی سرشار از بصیرت و گامهایی استوار، در راهپیمایی سیزدهم آبان حضور یابید تا جلوهای از وحدت، عزت و بیداری را رقم زنید.
حضور شما، تصویری زنده از ارادهای است که در برابر تحقیر و تهدید، با شکوه میایستد و پرچم استقلال را بر فراز تاریخ برافراشته نگاه میدارد.
یداله رحمانی
استاندار کهگیلویه و بویراحمد