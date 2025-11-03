استاندار این استان در پیامی ضمن گرامیداشت فرارسیدن یوم الله ۱۳ آبان از مردم انقلابی کهگیلویه و بویراحمد برای حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان روز ملی استکبار ستیزی دعوت کرد.

در پیام یداله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد آمده است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

سیزدهم آبان‌ماه، روزی است که تاریخ، صدای ایستادگی ملت ایران را با شکوهی جاودانه ثبت کرده است؛ روزی که شعله‌های آگاهی، غیرت و ایمان، پرده‌های سلطه را درید و اراده‌ای ملی، مسیر عزت را برگزید.

مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در تبیین عظمت این روز فرموده‌اند:

«سیزدهم آبان، روز افشای چهرهٔ واقعی آمریکا است؛ روزی که ملت ایران نشان داد می‌تواند در برابر قدرت‌های زورگو بایستد و آنها را به عقب‌نشینی وادار کند.»

در این روز بزرگ، خاطرهٔ تبعید امام امت، خون پاک دانش‌آموزان شهید، و خروش جوانان انقلابی در تسخیر لانهٔ جاسوسی، همچون سه رکن استوار، بنای مقاومت را استحکام بخشیده‌اند.

مردم شریف، آگاه و انقلابی استان کهگیلویه و بویراحمد

با ایمان به آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، با دل‌هایی سرشار از بصیرت و گام‌هایی استوار، در راهپیمایی سیزدهم آبان حضور یابید تا جلوه‌ای از وحدت، عزت و بیداری را رقم زنید.

حضور شما، تصویری زنده از اراده‌ای است که در برابر تحقیر و تهدید، با شکوه می‌ایستد و پرچم استقلال را بر فراز تاریخ برافراشته نگاه می‌دارد.

یداله رحمانی

استاندار کهگیلویه و بویراحمد