اصلاح و مرمت و بازسازی نقاط حادثه خیز برون و درون شهری شهرستان پلدشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛فرماندار شهرستان پلدشت صبح امروز در جلسه شورای ترافیک این شهرستان که در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد گفت: در سال جاری برای اصلاح. مرمت و بازسازی نقاط حادثه خیز درون و برون شهری شهرستان پلدشت ۶۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

رعنا قربانی خاطر نشان کرد: این نقاط شامل تعریض و آسفالت ریزی محور پلدشت مرگنلر به طول ۷ کیلومتر و احداث کمربندی ۲۴ متری پلدشت و اجرای رویه حفاظتی محور پلدشت به شهرک ارس به طول ۲۵ کیلومتر می‌باشند

فرماندار پلدشت: در این نشست با اشاره به اهمیت ایمنی راه‌ها و کاهش سوانح رانندگی، خاطرنشان کرد: در نیمه اول سال جاری، مبلغ دو میلیارد تومان نیز برای نصب تابلوها، علائم راهنمایی و رانندگی و خط‌کشی محورها، هزینه شده است.

وی همچنین از مصوب شدن مبلغ سه میلیارد تومان در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان خبر داد و افزود: این اعتبار تا پایان سال جاری برای ایمن سازی سایر نقاط باقی‌مانده در سطح شهرستان به‌کار گرفته خواهد شد.