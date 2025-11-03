پخش زنده
نتایج قرعه کشی متقاضیان طرح عادی نهمین دوره فروش محصولات ایران خودرو امروز ۱۲ آبان اعلام شد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ نتایج اولویتبندی متقاضیان طرح عادی محصولات ایرانخودرو از طریق سامانه اینترنتی این شرکت به نشانی ikcosales.ir اعلام شد. افرادی که در این طرح پذیرفته نشدهاند، در صفحه شخصی خود در سامانه فروش با عبارت «عدم برنده اولویتبندی» مشخص شدهاند.
در نهمین دوره ثبت درخواست خرید (اولویتبندی) محصولات ایران خودرو، ۱۱ محصول برای متقاضیان عادی، جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده عرضه شد.
براساس اعلام گروه صنعتی ایران خودرو؛ در مجموع ۴ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۱۹۷ نفر برای ۶۵ هزار و ۲۰۰ دستگاه خودرو ثبت نام کردند.
بر این اساس؛ ۴ میلیون و ۱۵۷ هزار و ۳۷۷ نفر در طرح عادی، ۴۲۹ هزار و ۸۲ نفر در قالب طرح جوانی جمعیت و ۶۹ هزار و ۷۳۸ نفر در قالب طرح جایگزینی خودروهای فرسوده ثبتنام کردند.