رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر گفت: طرح «هلالیتا» با هدف مشارکت بیشتر دانش آموزان در طرحهای هلال احمر در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سید هاشم حسینی المدنی افزود: این برنامه با هدف ترویج روحیه بشردوستی، توسعه مشارکت اجتماعی و تولید محتوای آموزشی تبلیغی موثر در شبکههای اجتماعی، ویژه دانشآموزان در پیام رسان ایتا راه اندازی شد.
او تصریح کرد: تاکنون بیش از ۵۰ هزار دانش آموز کشور عضو این طرح شدهاند و تولیدات محتوایی در این شبکه پیام رسان داشتهاند.
رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر گفت: دبیرخانه کشوری چهاردهمین طرح ملی دادرس به میزبانی استان همدان فعال شده است.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان همدان گفت: طرح دادرس «دانشآموزان آماده در روزهای سخت» است با هدف خودامدادی، دگر امدادی، ترویج فرهنگ نوعدوستی، کمک به دیگران و نهادینهسازی این فرهنگ در بین جوانان و به خصوص دانشآموزان برگزار میشود.
علی سنجربیگی افزود: در این طرح در پیام رسان «هلالیتا» دانش آموزان در بخشهای مختلف با تولید محتواها شامل نقاشی، پادکست، فیلم، عکس، پوستر، شعرخوانی، سرود و داستان نویسی با هم رقابت میکنند.
در پایان این مراسم از ۲۱ دانش آموز امدادگر استان همدان که در طرح دادرس و پیام رسان هلالیتا مقامهای برتر را کسب کرده بودند، تجلیل شد.