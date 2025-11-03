به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در پیام مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی آمده است: سیزدهم آبان‌ماه، روزی است که تاریخ، صدای ایستادگی ملت ایران را با شکوهی جاودانه ثبت کرده است؛ روزی که شعله‌های آگاهی، غیرت و ایمان، پرده‌های سلطه را درید و اراده‌ای ملی، مسیر عزت را برگزید.

رهبر معظم انقلاب در تبیین عظمت این روز فرموده‌اند: سیزدهم آبان، روز افشای چهرهٔ واقعی آمریکا است؛ روزی که ملت ایران نشان داد می‌تواند در برابر قدرت‌های زورگو بایستد و آنها را به عقب‌نشینی وادار کند.

در این روز بزرگ، خاطرهٔ تبعید امام امت، خون پاک دانش‌آموزان شهید، و خروش جوانان انقلابی در تسخیر لانه جاسوسی، همچون سه رکن استوار، بنای مقاومت را استحکام بخشیده‌اند.

مردم شریف، آگاه و انقلابی استان گیلان؛ با ایمان به آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، با دل‌هایی سرشار از بصیرت و گام‌هایی استوار، در راهپیمایی سیزدهم آبان حضور یابید تا جلوه‌ای از وحدت، عزت و بیداری را رقم بزنید.

حضور شما، تصویری زنده از اراده‌ای است که در برابر تحقیر و تهدید، با شکوه می‌ایستد و پرچم استقلال را بر فراز تاریخ برافراشته نگاه می‌دارد.

مجمع نمایندگان مردم شریف گیلان در مجلس شورای اسلامی