مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی امروز در پیامی، از مردم ولایتمدار گیلان برای حضور پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی دعوت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در پیام مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی آمده است: سیزدهم آبانماه، روزی است که تاریخ، صدای ایستادگی ملت ایران را با شکوهی جاودانه ثبت کرده است؛ روزی که شعلههای آگاهی، غیرت و ایمان، پردههای سلطه را درید و ارادهای ملی، مسیر عزت را برگزید.
رهبر معظم انقلاب در تبیین عظمت این روز فرمودهاند: سیزدهم آبان، روز افشای چهرهٔ واقعی آمریکا است؛ روزی که ملت ایران نشان داد میتواند در برابر قدرتهای زورگو بایستد و آنها را به عقبنشینی وادار کند.
در این روز بزرگ، خاطرهٔ تبعید امام امت، خون پاک دانشآموزان شهید، و خروش جوانان انقلابی در تسخیر لانه جاسوسی، همچون سه رکن استوار، بنای مقاومت را استحکام بخشیدهاند.
مردم شریف، آگاه و انقلابی استان گیلان؛ با ایمان به آرمانهای بلند انقلاب اسلامی، با دلهایی سرشار از بصیرت و گامهایی استوار، در راهپیمایی سیزدهم آبان حضور یابید تا جلوهای از وحدت، عزت و بیداری را رقم بزنید.
حضور شما، تصویری زنده از ارادهای است که در برابر تحقیر و تهدید، با شکوه میایستد و پرچم استقلال را بر فراز تاریخ برافراشته نگاه میدارد.
مجمع نمایندگان مردم شریف گیلان در مجلس شورای اسلامی