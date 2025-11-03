پخش زنده
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجانغربی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان مهرماه، شاخصهای عملکردی این سازمان در حوزههای صدور مجوز، اشتغال، آموزش و توسعه فعالیتهای کشاورزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛مجتبی احمدی اظهار کرد: در این مدت، ۱۳ هزار و ۲۸۳ فقره ارجاع کاراز طریق سامانه نسنکا ثبت شده و ۷۶۷ نفر کارشناس در فرآیند ارجاع کار فعالیت کردند.
وی با اشاره به روند صعودی صدور مجوزها افزود: طی هفت ماه نخست سال جاری، ۱۲۰ واحد موافقت اصولی دام سبک با ظرفیت بیش از ۵۲ هزار راس، یک واحد پروانه بهرهبرداری دام سبک،۶ واحد پروانه بهره برداری دام سنگین و ۱۷۶ مجوز موافقت اصولی واحدهای طیور با ظرفیت بیش از ۷۲۴ میلیون قطعه صادر شده است.همچنین در طی این مدت ۶ واحد گلخانه به مساحت ۱۰۶۵۲ مترمربع و یک واحد شیلات به ظرفیت ۲ تن در سال مجوز بهره برداری اخذ نمودهاند و برای ۲۷ واحد داروخانه گیاه پزشکی مجوز تاسیس صادره شده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ادامه داد: در حوزه صنایع تبدیلی نیز ۱۴ مورد موافقت اصولی تاسیس مرکز جمع آوری شیر صادر و ۳۴۲ مورد صدور مجوز فعالیت واحد ارائه خدمات مکانیزه به کشاورزان انجام گرفته است.
احمدی با اشاره به نقش این سازمان در ایجاد اشتغال پایدار گفت: در حال حاضر ۱۱ مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی در استان فعال هستند. همچنین ۵۲ ناظر فنی در واحدهای دامداری، گلخانه و صنایع تبدیلی بهمنظور ارتقای بهرهوری معرفی شدهاند.
وی افزود: در بخش آموزش و ارتقای سطح تخصص اعضا نیز آزمون مسئولین فنی برگزار و ۸۰ عضو جدید حقیقی و حقوقی به نظام مهندسی پیوستهاند. علاوه بر این، برای ۱۰۵ نفر گواهی صلاحیت حرفهای و رتبهبندی تخصصی برای کارشناسان صادر شده است و پروانه اشتغال ۵۵۰ نفر نیز صادر و تمدید شده است و ۱۲۶ دوره آموزشی تاکنون توسط این سازمان برگزار شده است.
احمدی در پایان تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجانغربی با هدف افزایش بهرهوری، تسهیل صدور مجوزها و ایجاد اشتغال دانشآموختگان بخش کشاورزی، برنامههای توسعهای خود را با جدیت دنبال میکند.