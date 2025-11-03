پخش زنده
۲۵ دستگاه آمبولانس، خودروی کمکدار و اداری به ناوگان جمعیت هلال احمر استان زنجان الحاق شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: ۲۵ دستگاه آمبولانس، خودروی کمکدار و اداری به ناوگان جمعیت هلال احمر استان الحاق شد.
هاشمی روز دوشنبه در آیین رونمایی از خودروهای امدادی و اداری این جمعیت با بیان اینکه این اقدام گامی مؤثر در جهت تقویت ناوگان خودرویی و لجستیکی جمعیت بهشمار میرود، افزود: با توجه به قرار گرفتن زنجان در مرکزیت شمالغرب کشور و مواجهه با حوادث طبیعی، غیرطبیعی و نوظهور در سطح استان و استانهای همجوار، تقویت ناوگان لجستیکی امری ضروری بود.
وی تصریح کرد: از مجموع ۲۵ خودروی جدید تحویل شده از مرکز، ۲۱ دستگاه به شهرستانها اختصاص یافته است و این امر نقش مهمی در ارتقای توان عملیاتی و امدادرسانی جمعیت دارد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان ادامه داد: تعداد پایگاههای امداد و نجات استان از ۹ به ۱۷ پایگاه ثابت و موقت افزایش یافته است و این گسترش موجب همافزایی و مدیریت مطلوبتر حوادث در همکاری با سایر دستگاهها خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای امدادی گفت: راهاندازی مدرسه امداد و نجات در حوزه معاونت امداد و نجات از طرحهای اصلی در حال اجراست و در همین راستا، درخواست تخصیص خودروهای سنگین و نیمهسنگین جدید با توجه به موقعیت جغرافیایی استان به مرکز ارسال شده است.
هاشمی اظهار داشت: هرچه امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی جمعیت هلالاحمر تقویت شود، با توجه به مأموریت ذاتی ما که نجات جان انسانهاست، میتوانیم در مدیریت حوادث نهتنها در استان زنجان بلکه در استانهای همجوار نیز مؤثرتر عمل کنیم.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان با اشاره به وجود بزرگترین بالگرد امدادی "Mi-۱۷" در استان، تأکید کرد: تکمیل آشیانه این بالگرد در اولویت قرار دارد تا بتوانیم از ظرفیت آن برای انجام مأموریتهای امدادی بهرهمند شویم.
وی خاطرنشان کرد: مراکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر در شهرستانها بهصورت ۲۴ ساعته فعال هستند و امدادگران به ویژه بانوان امدادگر، در این مراکز بهطور مستمر در حال خدمترسانیاند.
هاشمی گفت: با پیگیریهای صورتگرفته و ایجاد منابع درآمدی پایدار در استان، تلاش میکنیم مشکلات موجود در زمینه زیرساختها و امکانات جمعیت را برطرف کنیم و این تعهد را به مردم شریف استان زنجان میدهیم که در کوتاهترین زمان، شاهد ارتقای سطح خدمات امدادی خواهیم بود.