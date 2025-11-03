پخش زنده
بهمنظور توسعه و تقویت زیرساختهای روستاهای حریم منطقه ۵، طرحهای گسترده عمرانی شامل آسفالتریزی، اجرای کفپوش و ایمنسازی مسیرها در روستاهای سولقان، کیگا و رندان در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما شهردار منطقه ۵ گفت: با هدف تقویت زیرساختهای روستاهای حریم و از جمله بهبود کیفیت معابر، افزایش ایمنی تردد و ارتقای سطح خدمات عمرانی، طرح های آسفالتریزی و اجرای کفپوش در سه روستای سولقان، کیگا و رندان انجام شد.
محمدرضا پوریافر افزود: در روستای سولقان، خیابان و محوطه مدارس مرادی و آقامحمدی و حسین شیرین با اجرای ۳۲۰ تن آسفالت در مساحت ۲ هزار و ۴۰۰ مترمربع مورد بهسازی قرار گرفت.
همچنین در روستای کیگا نیز پخش و تراکم ۴۰۰ تن آسفالت در مساحت ۳ هزار مترمربع اجرا شد.
پوریافر با اشاره به اقدامات انجامشده در روستای رندان تصریح کرد: در این روستا نیز به منظور بهسازی معابر فرعی و بهبود منظر روستایی، اجرای کفپوش به مساحت ۶۰۰ مترمربع در حال انجام است.