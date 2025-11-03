به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) رستمی‌زاده در مراسم گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل گفت: کمیته پدافند غیرعامل شرکت با هدف پیشگیری و مقابله با تهدیدها، دوره‌های آموزشی و مانور‌های تخصصی برای کارکنان برگزار کرده است.

وی افزود: با استقرار جرثقیل ۴۸۰ تنی در سایت طرح، مرحله دوم نصب سازه و اجزای کوره آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت صنایع فولاد کردستان ، افزود : بخش عمده‌ای از طرحهای زیرساخت از جمله ساخت پست و خط انتقال برق و همچنین خط آبرسانی به کارخانه تا پایان امسال تکمیل خواهند شد.

وی گفت: خط انتقال و ایستگاه تقلیل فشار گاز نیز در اوایل سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری خواهند رسید.

رستمی زاده از فعال‌شدن عملیات ساخت سالن ذوب و بخش مهمی از تأسیسات کارخانه مذکور نیز خبر داد و گفت: با توجه به سرمایه‌گذاری بسیار بالای طرح فولادسازی، موضوع تأمین مالی آن در سطح وزارتخانه در دست پیگیری است

وی میزان پیشتر پیشرفت طرح ساخت کارخانه احیای مستقیم بیجار را تا پایان مردادماه ۵۵.۲ درصد اعلام کرده بود.