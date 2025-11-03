به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، فرماندار ویژه مهاباد در دیدار اعضای شورای اداری با فرمانده قرارگاه امام سجاد و سپاه مهاباد گفت: قدرت دفاعی و موشکی جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۱۲ روزه به رخ جهانیان کشیده شد و این صلابت و انسجام ملی باید در راهپیمایی ۱۳ آبان تبلور یابد.

محمدصادق امیرعشایری همچنین با قدردانی از نقش فعال و موثر سپاه و بسیج در زمینه جذب سرمایه گذار، محرومیت زدایی و رفع مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، بر همراهی و تعامل بیشتر همه دستگاه‌ها با این نهاد مردمی برای رشد و توسعه شهرستان تاکید کرد.

سردار سرتیپ دوم اکبر نوروزی فرمانده قرارگاه امام سجاد و سپاه مهاباد هم رمز اقتدار، پیشرفت و توسعه همه جانبه شهرستان و منطقه را اتحاد و انسجام ملی دانست و گفت: مردم شهرستان مهاباد مثل سنوات گذشته باید انسجام، اتحاد، یکپارچگی و درصحنه بودن خود را در ۱۳ آبان به زیبایی و باشکوه به نمایش بگذارند همچنین در پایان، از فرمانده قرارگاه امام سجاد و سپاه مهاباد با اهدای لوح تجلیل شد.