به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بزرگترین کارخانه تولید نردبان کشور در روستای زرنوشه آشتیان استان مرکزی فعال است و علاوه بر تامین نیاز کشور سبب کاهش مهاجرت جوانان از روستا به شهر شده است.

مدیر این واحد تولیدی گفت: این کارخانه ظرفیت تولید سالانه ۱۵ هزار عدد نردبان را دارد و توانسته برای ۴۰ جوان جویای کار روستایی شغل ایجادکند.

احمد علی زرنوشه افزود: دراین کارخانه ۴۰ نوع نردبان مفصلی، تاشو، خانگی، ساختمانی و داربستی تولید می‌شود.

زرنوشه این را هم گفت که این واحد تولیدی در ابتدا به همت پدر خانواده با کارگاهی کوچک در سال ۱۳۸۰ با دو نیروی کار راه اندازی شدو سپس با سرمایه گذاری و تنوع تولیدات به رونق رسید.

رئیس صمت شهرستان آشتیان نیز گفت: نیمی از ۴۲ واحد صنعتی که در شهرستان آشتیان مستقرند در روستا‌ها فعالیت می‌کنند.

محمد تیموری آشتیانی افزود: فعالیت کارگاه‌های تولیدی و صنعتی در روستا‌های این شهرستان سبب تغییر معادله مهاجرت و رونق روستا‌های این شهرستان شده است.