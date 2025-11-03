پخش زنده
استاندار گلستان، در آئین گرامیداشت روز پرستار، از تلاشهای شبانهروزی کادر درمان بهویژه پرستاران قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ استاندار گلستان، در آئین گرامیداشت روز پرستار، با اشاره به ناترازیهای جدی در نظام سلامت استان، از تلاشهای شبانهروزی کادر درمان بهویژه پرستاران قدردانی کرد .
علی صغر طهماسبی گفت: رئیسجمهور و وزیر بهداشت از بدنه جامعه پزشکی هستند،امیدواریم درک متقابل دولت از مشکلات حوزه سلامت، زمینهساز رفع دغدغههای معیشتی پرستاران شود.
وی همچنین از پیگیریهای مستمر مشکلات کادر درمان استان در دیدار با مسئولان ملی خبر داد و افزود: در شرایطی که استان گلستان با کمبود بیش از ۲۰۰۰ تخت بیمارستانی مواجه است، پرستاران این خطه با تحمل بار ۹۰۰ تخت مازاد، همچنان با ایثار و فداکاری در خدمت بیماران ایستادهاند.
طهماسبی با اشاره به نقش نخبگان ایرانی در عرصه جهانی، تأکید کرد که باید شرایط رفاهی و معیشتی کادر درمان در داخل کشور بهبود یابد تا زمینه خدمت آنان در وطن فراهمتر شود.