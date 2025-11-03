مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور اعلام کرد: با استمرار بارندگی‌های سیل‌آسا در هند، احتمال ورود بخشی از جمعیت ملخ‌های صحرایی از مناطق مرزی هند به جنوب ایران وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید معین در خصوص احتمال ورود ملخ صحرایی از هند به استان‌های جنوبی کشور گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی، هم اکنون به‌ علت شرایط خاص اقلیمی، بخش زیادی از مناطق مرتعی کشور از پوشش گیاهی لازم برخوردار نیستند و همین موضوع می‌تواند زمینه را برای حرکت سریع‌تر ملخ‌ها از مناطق صعب‌العبور به دشت‌ها فراهم کند.

به گفته او، این شرایط موجب افزایش سطح پیش‌بینی مبارزه با انواع ملخ‌ها به‌ویژه ملخ مراکشی در ماه‌های آینده خواهد شد.

مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی با اشاره به وضع اقلیمی منطقه ا افزود: در ماه‌های پیش‌ِرو، با ادامه خشکی در بخش‌هایی از شبه‌جزیره عربستان، ایران، ترکیه، عراق و افغانستان، انتظار می‌رود رشد جمعیت ملخ در این مناطق محدود باشد؛ با این حال، بارش‌های شدید اخیر در هند و پاکستان عامل اصلی نگرانی درباره حرکت احتمالی دسته‌های جدید ملخ صحرایی به سمت جنوب ایران است.

معین گفت: سازمان حفظ نباتات کشور با رصد روزانه اطلاعات میدانی، آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه ورود احتمالی ملخ صحرایی به کشور را دارد و در صورت مشاهده نشانه‌های تهدید، علاوه بر اجرای عملیات میدانی، اطلاع‌رسانی سریع و گسترده نیز انجام خواهد شد.