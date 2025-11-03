به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد، مردم و دانش آموزان مهابادی متحد و استوار فردا یکبار دیگر ندای استکبار ستیزی سرمی دهند و برای دفاع از حق و ایستادگی در برابر ظلم می‌آیند.

همزمانی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با تداوم جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه، فلسطین را به محور اصلی راهپیمایی امسال تبدیل کرده و مردم مهابادثابت می‌کنند دفاع از حق و مبارزه با ظلم و استبداد درایران اسلامی سن و سال نمی‌شناسد.