مجتبی باستان افزود: دشمن از توانمندی دانش آموزان و دانشمندان ایرانی واهمه دارد و شهادت ۳۴ دانش آموز و ۷ معلم نیز گواه همین مطلب است.
مجتبی باستان رئیس سازمان بسیج دانش آموزی کشور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، با بیان اینکه آمریکا در جنگ تحمیلی هشتساله و جنگ ۱۲ روزه از متجاوزان حمایت کرده است، تصریح کرد: این کشور با وجود پیشرفتهای علمی و فناوری، نمیخواهد ایران به توسعه و پیشرفت دست یابد.
وی به حمایتهای آمریکا از رژیم صهیونیستی در جنگ غزه اشاره کرد و گفت: این حمایتها منجر به شهادت شمار زیادی از دانشآموزان فلسطینی و تخریب ۸۵ درصد فضاهای آموزشی شده است، در حالی که آمریکا ادعای دفاع از حقوق بشر دارد.
رئیس سازمان بسیج دانشآموزی کشور با اشاره به روز ۱۳ آبان، افزود: این روز فرصتی است تا دانشآموزان با الهام از شهدایی، چون شهید فهمیده، فریاد «مرگ بر آمریکا» سر دهند و انزجار خود را از سیاستهای استکباری اعلام کنند.
وی خاطرنشان کرد: در جنگ ۱۲ روزه، ۳۴ دانشآموز و ۷ معلم به شهادت رسیدند و حضور دانشآموزان در راهپیمایی ۱۳ آبان، نشاندهنده ادامه راه شهداست.
مجتبی باستان با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان روز دانش آموز، اظهار کرد: دو وظیفه مهم از جمله اطلاع رسانی فراخوان عمومی و پویش ملی «دعوت» برای حضور پرشور خانوادهها و دانش آموزان در ایین بزرگداشت این روز را باید بدرستی انجام دهیم.
وی با اشاره به اینکه کشورهای غربی، آمریکا و رژیم صهیونیستی از فناوریهای نوین برای برای کشتار انسانها استفاده میکنند؛ اظهار کرد: در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بیش از هزار شهروند ایرانی شهید شدند.
مجتبی باستان افزود: روز ملی مبارزه با استکبار و گرامیداشت ۱۳ آبان گفت: ۱۳ آبان ماه، برگ زرین تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی، تبلور غیرت و همت ملت ایران و دانایی دانشآموزان در مقابله با استکبار جهانی و جنایتکاران است.
شعار امسال روز ملی استکبارستیزی، متحد و استوار مقابله با استکبار است.