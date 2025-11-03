پخش زنده
طرح لبیک ۳۱ رزم آوران در تیپ ۳۶۴ شهید نصیرزاده ارتش مهاباد برای ارتقای توان و آمادگی رزمی و جسمانی کارکنان ارتش در بخشهای مختلف در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سرهنگ شهریار پور فضلی، فرمانده تیپ ۳۶۴ شهید نصیرزاده ارتش مهاباد گفت: هرسال آزمون لبیک ۳۱ یا امام خامنهای در یگانهای نزاجا به صورت فصلی انجام میشود که در اجرای این طرح آمادگی جسمانی کارکنان هم در بخشهای مختلف ارزیابی و سنجیده میشود. این طرح به مدت دو روز در تیپ ۳۶۴ شهید نصیرزاده ارتش مهاباد در حال برگزاری است.