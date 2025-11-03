رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه هیچ کودکی به دلیل فقر نباید از تحصیل محروم شود، گفت که این بنیاد با همکاری وزارت آموزش و پرورش، طرحی گسترده برای شناسایی و بازگرداندن دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل به مدارس در مناطق کم‌برخوردار آغاز کرده و اقدامات حمایتی مربوطه تا پایان دوره تحصیل برای این افراد را ادامه خواهیم داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین دهقان در سی‌امین کنگره سراسری قرآن کریم ویژه مدارس استعداد درخشان با اشاره به همکاری میان بنیاد مستضعفان و وزارت آموزش و پرورش برای کاهش آمار بازماندگان از تحصیل، اظهار کرد: آمار دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل توسط آموزش و پرورش استخراج و اعلام می‌شود، این وزارتخانه مسئول شناسایی افراد است و پس از ابلاغ فهرست به ما، گروه‌های بنیاد مأمور پیگیری وضعیت هر دانش‌آموز می‌شوند.

وی افزود: طبق عرف و آئین‌نامه آموزش و پرورش، اگر دانش‌آموزی تا پایان آبان‌ماه ثبت‌نام نکند، ترک‌تحصیل‌کرده تلقی می‌شود، در همین راستا، آموزش و پرورش اطلاعات ثبت احوال را با داده‌های دانش‌آموزی تطبیق می‌دهد و هر موردی که در فهرست نباشد، به‌عنوان بازمانده از تحصیل شناسایی می‌شود.

دهقان زمان اعلام آمار رسمی را نیمه دوم آبان‌ماه عنوان کرد و گفت: آمار مربوط به سال ۱۴۰۴ در نیمه دوم آبان اعلام خواهد شد و ما منتظر دریافت اطلاعات جدید هستیم تا اقدامات حمایتی خود را آغاز کنیم.

رئیس بنیاد مستضعفان همچنین تأکید کرد: دانش‌آموزان بازمانده‌ای که در دهک‌های اول تا چهارم درآمدی قرار دارند، به‌ویژه در روستا‌ها و شهر‌های کوچک، در اولویت برنامه‌های بازگشت به تحصیل قرار می‌گیرند. همکاران ما از طریق گفت‌و‌گو با دانش‌آموز، مدیر و مشاور مدرسه و والدین، دلایل ترک تحصیل را شناسایی و برای رفع آن تلاش می‌کنند.

وی با اشاره به علل مختلف بازماندن از تحصیل گفت: بسیاری از این دانش‌آموزان با مشکلات معیشتی، آسیب‌های اجتماعی یا محدودیت‌های فرهنگی و عرفی مواجه‌اند. مأموران ما با رایزنی و جلب اعتماد خانواده‌ها، زمینه ثبت‌نام مجدد فرزندانشان را فراهم می‌کنند. این دانش‌آموزان سپس از حمایت تحصیلی و مشاوره تلفنی بهره‌مند می‌شوند و بنیاد مستضعفان تا پایان دوره تحصیل پیگیر وضعیت آنان خواهد بود.

الهام یاوری رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان نیز با اشاره به تلاش دیرینه بشر جهت دستیابی به سعادت فردی و جمعی گفت: انسان‌ها از آغاز تاریخ همواره در پی سعادت بوده‌اند، اما با وجود پیشرفت‌های مادی، هنوز از یافتن معنای حقیقی زندگی ناتوان مانده‌اند. در دوران رنسانس، بشر به دو بُعد مادی و معنوی وجود انسان پی برد، اما، چون بعد معنوی دشوارتر بود، بسیاری از جوامع آن را کنار گذاشتند و در نتیجه با شکل‌گیری سکولاریسم، توجه به مسائل مادی همچون ثروت و آموزش جایگزین معنویت شد.

وی افزود: این رویکرد دو پیامد منفی به همراه داشت؛ نخست، نابرابری در توزیع ثروت و رفاه که منجر به استعمار و استکبار شد و دوم، بحران معنا در زندگی انسان معاصر که زمینه‌ساز گسترش افسردگی، خودکشی و فروپاشی خانواده‌ها گردید. امروز آمار‌ها نشان می‌دهد از هر شش کودک آمریکایی یک نفر گرسنه است و از هر سه خانواده، یک خانواده با جدایی والدین مواجه است. این نشانه‌ای از بحران عمیق در معنای حیات است. راه‌حل واقعی برای این وضعیت، بازگشت به تعالیم قرآن کریم و احیای استکبارستیزی‌ای است که دارای عمق معنوی و دنیوی باشد.