بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا(س)، با عمری کوتاه اما پربرکت، چراغ راه هدایت برای تمامی انسان‌های حقیقت‌جو شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حضرت فاطمه زهرا(س)، دختر گرامی خاتم‌الانبیا حضرت محمد(ص) و حضرت خدیجه کبری(س)، بانوی برتر دو جهان و الگوی کامل ایمان، عفاف و مقاومت در تاریخ اسلام است.

ولادت با سعادت

این بانوی بزرگوار در روز بیستم جمادی‌الثانی سال پنجم پس از بعثت در مکه مکرمه چشم به جهان گشود. تولد ایشان نقطه عطفی در تاریخ اسلام و مایه مباهات پیامبر اکرم(ص) بود.

جایگاه والا از زبان پیامبر(ص)

رسول خدا(ص) در وصف مقام دختر گرامیشان فرمودند: «همانا خداوند با غضب فاطمه غضب می‌کند و با رضایت او راضی می‌شود.» همچنین فرمودند: «نخستین کسی که وارد بهشت می‌شود فاطمه دخترم است.»

شهادت مظلومانه

بر اساس روایت امام صادق(ع)، حضرت زهرا(س) ۷۵ روز پس از رحلت پدر بزرگوارشان به شهادت رسیدند. پیامبر(ص) پیش از این واقعه دردناک فرموده بودند: «فاطمه اولین کسی از اهل بیتم است که به من ملحق می‌گردد، محزون، مکروب، مغموم، مقتول...»

مقام شفاعت

پیامبر اکرم(ص) به حضرت زهرا(س) بشارت دادند: «ای فاطمه! مژده باد که در پیشگاه خدا مقامی شایسته داری که در آن مقام برای دوستان و شیعیانت شفاعت می‌کنی.»

الگوی بی‌بدیل

حضرت فاطمه زهرا(س) نه تنها به عنوان دختر پیامبر، همسر امام و مادر امامان، که به عنوان الگویی کامل برای همه انسان‌ها در همه اعصار، نماد ایمان، علم، عفاف، مقاومت و مبارزه با ظلم است.

