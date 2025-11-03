پخش زنده
امروز و در مراسمی با حضور فرمانده سپاه قدس گیلان محمد جلایی به عنوان رئیس جدید مجمع عالی بسیج گیلان معرفی و از زحمات نظرعلی علیزاده رئیس پیشین مجمع عالی بسیج گیلان قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فرمانده سپاه قدس گیلان در این مراسم با اشاره به اهمیت بهره گیری از ظرفیت نخبگان و هیئتهای اندیشه ورز گفت: کارکردهای مجمع عالی بسیج تصمیم سازی برای تصمیم گیرندگان است و باید از این ظرفیت برای رشد و ارتقای جایگاه بسیج بهره گیریم.
سردار حمید دامغانی با بیان اینکه نقش هیاتهای اندیشه ورز برای جریان سازی درست، بسیارمهم و اثرگذار است افزود: عدم تداخل فعالیت کارگروههای و هایتهای اندیشه ورز باید مورد توجه جدی قرار گیرد تا تداخلی در عملکردها وجود نداشته باشد.
محمد جلایی رییس مجمع عالی بسیج استان هم در این نشست برهم افزایی همه کارگروههای مجمع برای ارتقای جایگاه بسیج تاکید کرد و گفت: باید با وحدت رویه و بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب از ظرفیت بسیج برای پیشبرد اهداف انقلاب و نظام بهره گرفت و برای تصمیم گیرندگان تصمیم سازی کرد.
نظرعلی علیزاده رییس سابق مجمع عالی بسیج استان هم دراین نشست با اشاره به توانمندیهای بسیجیان و نقش این مجمع درگفتمان سازی با تکیه بر راهکارهای مبتنی بر پژوهشهای علمی گفت: رشد جایگاه ردههای مختلف بسیج از اهداف اصلی فعالیتهای مجمع عالی بسیج است.
هیات رییسه مجمع عالی بسیج در استان دارای ۴ عضو شامل رییس، نائب رییس و ۲ ناظر است و انتخابات هیات رییسه این مجمع هر دو سال یکبار برگزار می شود.