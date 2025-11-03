رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس: اختلاف میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، ذاتی بوده و جریان انقلاب اسلامی در مقابل استکبار جهانی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار در گفت‌و‌گو با خانه ملت با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص اختلاف ذاتی میان جمهوری اسلامی و آمریکا، گفت: جبهه تقابلی ایران و آمریکا، مسئله‌ای مقطعی نیست، زیرا اگر تاریخ را بررسی کنیم، شاهد خیانت‌ها و قتل و غارت کشورمان توسط دنیای استکبار به سرکردگی ایالات متحده هستیم.

وی افزود: در واقع آمریکایی‌ها از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تاکنون منافع کشورمان را زیر پا گذاشته و تلاش کرده‌اند پیشرفت ایران را به تاخیر بیاندازند.

نماینده یزد، اشکذر و زارچ در مجلس ادامه داد: سران ایالات متحده با راه‌اندازی جنگ تحمیلی، فتنه‌ها و کودتا به مردم ایران ثابت کردند که هیچگاه پشتیبان کشور ما نیستند. طی چهار دهه گذشته نیز مشاهده شد از هر فرصتی استفاده کردند تا به ایرانیان ضربه بزنند که اعمال تحریم‌های مختلف مصداق بارز این امر محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: مقامات آمریکایی آنقدر از ایران کینه و بغض دارند که این روز‌ها نیز تلاش می‌کنند پای جمهوری اسلامی را به شورای امنیت باز کنند و با اعمال قدرت و نفوذ، زمینه افزایش فشار بر ایران را فراهم کنند؛ بنابراین باید اذعان کرد اختلاف میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، ذاتی است، زیرا جریان انقلاب اسلامی در مقابل استکبار جهانی قرار گرفته است.

جوکار اظهار داشت: دنیای استکبار با زبان زور و قدرت صحبت می‌کند، نه زبان منطق، بنابراین در جریان مذاکرات نیز مشاهده شد که به این موضوع تکیه کردند و بار دیگر نشان دادند قابل اعتماد نیستند؛ بر این اساس ما نیز باید با زبان قدرت با آنها رو‌به‌رو شویم.

وی بیان کرد: به عنوان مثال قدرت موشکی ایران در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، قدرت نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی را برای دنیا به نمایش گذاشت و اکنون نیز مقامات آمریکا اعتراف می‌کنند ایران یکی از کشور‌های برتر موشکی در جهان محسوب می‌شود. این مهم در حالیست که پیش این تجاوز نظامی، برخی از افراد مدام می‌گفتند که موشک برای چه موضوعی می‌خواهیم و توانمندی موشکی را زیر سوال می‌بردند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس خاطرنشان ساخت: اکنون ضرورت دارد در عرصه‌های مختلف مانند موشکی، نظامی، دفاعی، اقتصادی، علمی مدیریتی و ... قوی شویم، زیرا برای پیمودن ادامه مسیر نیاز به قدرت داریم.

جوکار تأکید کرد: باید یادآور شد دنیای استکبار صرفا دنبال تسلیم شدن جمهوری اسلامی است، بنابراین برای پیروزی و مقاومت در مسیر حق، باید قدرتمند شویم.