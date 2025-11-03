به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، فرماندار ویژه مهاباد در این نشست بر تسریع در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به جوانان توسط بانک‌های عامل و دستگاه‌های ذیربط تاکید کرد.

مهناز ایروانی رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهاباد در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری مهاباد گفت: بیش از ۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات امسال در قالب ۱۶۲ طرح ویژه مشاغل خانگی به متقاضیان پرداخت می‌شود.

حامد رمضانی رئیس اداره صنعت معدن و تجارت مهاباد هم در این نشست از پرداخت ۴۸۰ میلیارد ریال تسهیلات در بخش صنایع و معادن خبرداد. در ادامه نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری مهاباد روسای بانک‌ها گزارشی از تسهیلات پرداخت شده در حوزه‌های مختلف را ارائه کردند.