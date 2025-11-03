پخش زنده
امروز: -
نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری : ملت ایران هرگز تسلیم نخواهد شد و نظام اسلامی قدرتمندتر از گذشته در برابر دشمنان ایستاده است.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،آیت الله سید احمد خاتمی نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری، درجمع فرماندهان و سربازان مرکز آموزشی فراجا مستقر در باغین؛ فرماندهی کل قوا را یکی از نقاط قوت نیروهای مسلح ایران دانست که در دیگر کشورها نظیر ندارد.
وی در مراسم سوگواری به مناسبت ایام فاطمیه در مرکز آموزش وظیفه شهید باهنر فراجا با اشاره به پیامهای مقام معظم رهبری در جریان جنگ اخیر، بیان کرد: پیام مقاومت، پیام تدبیر و پیام عمق مدیریتی ایشان نشان داد که سعادت و سیاست ما در حمایت الهی ریشه دارد و ملت ایران در مسیر قدرت و عزت گام برمیدارد.
امام جمعه موقت تهران در ادامه با اشاره به جایگاه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، این نهاد را نماد عزت، استقلال و محبوبیت مردمی دانست و گفت: آموزشهای نظامی در کشور دارای نگاه عبادی است و خداوند این مجاهدتها را دوست دارد و این نیروها برخلاف بسیاری از کشورها نه در خدمت فرد، حزب یا خاندان خاص، بلکه در خدمت اسلام هستند.
آیت الله خاتمی با بیان اینکه محبوبیت نیروهای مسلح در میان مردم ایران بیسابقه است، افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فرزندان روحانیون با افتخار در ارتش، سپاه و نیروی انتظامی خدمت کردهاند، در حالی که در دوران طاغوت چنین سابقهای وجود نداشت.
نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به توطئههای دشمنان علیه نظام اسلامی، گفت: دشمنان در پی نابودی نظام بودند و با طراحی حملات خارجی و شورشهای داخلی، قصد داشتند در مدت کوتاهی نظام را ساقط کنند، اما به فضل الهی، نظام اسلامی نهتنها حفظ شد بلکه تحکیم یافت.
وی به سه حادثه مهم اشاره کرد و افزود: جنگ تحمیلی که موجب بیمه شدن نظام در برابر حمله بیگانه شد، فتنه ۸۸ که نظام را در برابر شورش داخلی مقاوم کرد و جنگ ۱۲ روزه که موجب انسجام بیشتر ملت شد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ایام فاطمیه اول و دوم اظهار داشت: عرض ادب به محضر حضرت صدیقه طاهره (س) باید با نگاه فراتر از جغرافیا و تاریخ باشد. ایران نه فقط یک کشور، بلکه جریان انبیا است. زیر این آسمان بگردید، تنها کشور عزادار فاطمه، ایران اسلامی است.
وی با هشدار نسبت به دوگانگی غلط میان ایرانیت و اسلامیت افزود مراقب باشید؛ ایرانیت ما از اسلامیت و اسلامیت نیز از ایرانیت جدا نیست، در ۱۲ روز دفاع مقدس دیدیم با چه عشقی از ایران دفاع شد. ایرانیت و اسلامیت عجین بوده، هست و خواهد بود.
نماینده مردم کرمان در ادامه سخنان خود گفت: مقام معظم رهبری به مداحان فرمودند شعر ایران را بخوانید، خدا را شکر کنید در مقطعی خدمتگزار شدهاید که به فضل خدا، مقطع عزت اسلام است. در دفاع مقدس ۱۲ روزه، اسلام عزیز شد.
وی با اشاره به محورهای مشترک شیعه و سنی افزود: ما با برادران اهل سنت محورهای آشکار وحدت داریم؛ قرآن و حج ما یکی است، محبت اهل بیت نیز یکی از محورهای وحدت است.
فرمانده مرکز آموزش وظیفه شهید باهنر باغین گفت: آموزش سربازان در راستای اجرای فرامین فرمانده کل قوا مبنی بر تربیت و آموزش سربازان مومن، متعهد، انقلابی و کارآمد با اجرای برنامههای متنوع فرهنگی و تربیتی از قبیل حضور در گلزار شهدا، شرکت در نمازهای جمعه و جماعات، زیارت عاشورا، دعای توسل و ندبه با کسب موفقیت در فراگیری آمورشهای عقیدتی سیاسی و آموزشی، مهارتی نظامی و انتظامی به مدت ۶۰ روز اجرا میشود.
سرهنگ میرطالبی همچنین با اشاره به ایام فاطمیه افزود: حضرت فاطمه (س) فلسفه خلقت و رمز ماندگاری مسیر حق، الگوی ایستادگی در برابر ظلم و بی عدالتی و تفسیر والای مردانگی، از خود گذشتگی و استمرار نبوت و تعالی بخش راه نبی مکرم اسلام و ولایت است.
فرمانده مرکز آموزش وظیفه شهید باهنر فراجا گفت: حضرت زهرا (س) در برابر ظلم و ستم ایستاد و درس دفاع از حقیقت و راه ولایت مداری را به همگان نشان داد. آن حضرت در تمامی عرصهها شجاعانه قدم برداشت در حالی که مادر و همسری مهربان، فداکار و مسئولیت شناس بود، در اجتماع نیز در صورت لزوم با سخنان رسای خود به دفاع از حقیقت میپرداخت.
وی به اجرای طرح «سرباز ماهر» یا مهارتآموزی به سربازان نیز اشاره کرد و گفت: این طرح از سال ۱۳۹۶ با ایجاد قرارگاه مهارتآموزی به دستور رهبر معظم انقلاب در ستاد کل نیروهای مسلح آغاز شد.
فرمانده مرکز آموزش وظیفه شهید باهنر باغین افزود: این طرح به منظور آموزش مهارتها به سربازان و ماهر شدن هر سرباز در یک رشته پس از اتمام دوره خدمت به مرحله اجرا درآمد که فرصت مناسبی برای داشتن شغلی مناسب و ورود به بازار کار است.
وی گفت: قرارگاه مهارتآموزی با نهادهای مختلفی از جمله سازمان آموزش فنی و حرفهای، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ارائه آموزشها همکاری میکند.
سرهنگ میرطالبی افزود: سربازان در قالب این طرح آموزشهای مختلف فنی و حرفهای را فرا میگیرند و سربازان با به پایان رساندن هر یک از دورههای مهارتآموزی گواهی کسب مهارت دریافت میکنند و بهراحتی میتوانند وارد دنیای کار شوند.
فرمانده مرکز آموزش وظیفه شهید باهنر گفت: این دورهها به توان افزایی و افزایش تجربه کسب و کار سربازان کمک میکند. در همین راستا پس از پایان خدمت، تسهیلگری لازم و زمینهسازی برای کارآفرینی و اشتغال این قشر ایجاد میشود.