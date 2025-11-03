به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: لازمه مقابله با توطئه‌های سازمان یافته دشمنان، تبیین ارزش‌ها و دستاورد‌های نظام، ترویج و نهادینه کردن فرهنگ شهید، شهادت و استقامت است.

محمدرضا نظریان با اشاره به اینکه طرح ملی لاله‌های روشن اقدام مهم و مثبتی در راستای معرفی شهدای فرهنگی و دانش‌آموز به نسل جدید است، افزود: آشنایی با سیره عملی شهدا، ترویج و تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت از دیگر اهداف اجرای این طرح در بین قشر جوان جامعه است.

وی گفت: امروز همچنان نبرد حق و باطل ادامه دارد، اما میدان نبرد تغییر یافته، آن زمان میدان به شکل فیزیکی و جبهه و نبرد بود، اما امروز دانش آموزان با حضور در میدان‌های علمی و جهاد تبیین دستاورد‌های انقلاب را بیان می‌کنند.

یادواره شهدای دانش آموزی برخوار همراه با روایتگری خاطرات شهدا، تجلیل از ایثار گران نمایشگاه آثار هنری و گرافیکی هنرجویان برخوار، تئاتر و اجرای سرود برگزار شد.