به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس پلیس راهور مشهدگفت:باهدف برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان، پلیس راهور محدودیت‌های ترافیکی در مسیر‌های تعیین‌شده اعمال خواهد کرد.

سرهنگ محسن موسی‌آبادی اظهار کرد: از ساعت ۵ صبح روز ۱۳ آبان، تمهیدات ترافیکی در معابر منتهی به میدان شهدا از جمله خیابان شیرازی (از سمت چهارراه شهدا تا میدان)، خیابان امام خمینی (از ورودی آموزش و پرورش) و خیابان خواجه‌ربیع (از مقابل آتش‌نشانی) اجرا می‌شود.

وی افزود: تلاش پلیس راهور بر این است که در روز دانش‌آموز، حتی‌المقدور محدودیت‌های گسترده اعمال نشود؛ اما در صورت بروز گره ترافیکی یا شرایط بحرانی، محدودیت‌ها به‌صورت مقطعی در برخی نقاط برقرار خواهد شد.